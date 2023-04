Pope Francis sisipot na sa Linggo ng Palaspas

Nakalabas na nitong Sabado sa ospital si Pope Francis matapos ang tatlong araw na pagkakaratay dahil sa bronchitis at dadalo na sa Linggo ng Palaspas ayon sa ulat ng Vatican.

Napag-alaman na naging maayos ang pagtanggap ng antibio­tics sa katawan ng 86- anyos na Santo Papa na na-confine sa Rome’s Gemelli hospital.

“His Holiness’s return home to Santa Marta (his Vatican home) is expected tomorrow, in the wake of the results of the latest tests this morning,” ayon sa ulat ng Vatican.

Kaya naman inaasahan ang Santo Papa sa St. Peter’s Square para sa selebrasyon ng Palm Sunday na hudyat ng pagsisimula ng Semana Santa. (Juliet de Loza-Cudia)