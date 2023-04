Mhicaela Belen ibinalik angas ng Lady Bulldogs

Mga laro ngayong Linggo:

BINUHAY muli ni reigning Rookie/MVP Mhicaela ‘Bella’ Belen ang matatalim na kagat ng defending champions National University (NU) Lady Bulldogs upang pilayin ang namemeligrong mapatalsik na University of the Philippines (UP) Lady Maroons, 25-21, 27-25, 25-20, Sabado sa 85th University Athletic Association of the Philippines (UAAP) women’s volleyball tournament sa Araneta Coliseum.

Bumuhos ng game-high 19 puntos ang 20-anyos mula sa 18 atake at isang block kasama ang 11 excellent receptions.

“Masyado pa kaming maraming errors and iyung mga unang set masyado kaming nagpabaya, na para kaming diesel hindi kami agad naglaro ng maayos,” pahayag ng 5-foot-7 heavy-hitter patungkol sa 17 errors ng team.

“Dito na babalik iyung confidence namin, so kailangan talaga namin siyang ipanalo kasi iyun nga natalo kami last two games, so very important itong game kasi babalik iyung morale namin sa pagkapanalo.”

Nakakuha ng suporta si Belen kay team captain Princess Robles sa 11 puntos mula sa 10 atake, habang nag-ambag naman sina Alyssa Solomon ng siyam, Sheena Toring ng walo at Erin Pangilina ng pitong puntos.

Nanguna naman para sa Lady Maroons si Alyssa Bertolano na may 12 puntos sa bisa ng 10 atake at tig-isang ace at block, habang sinundan ito ni Dannica Celis sa 11 puntos.

Samantala, winalis din ng Adamson University (AdU) Lady Falcons ang Ateneo de Manila University (ADMU) Blue Eagles, 25-23, 25-17, 26-24 sa ikalawang laro ng women’s volleyball kahapon sa likod ng 18 puntos ni Kate Santiago kabilang ang 15 attacks, 3 aces at 9 digs. (Gerard Arce)