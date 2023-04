Maraming bebot bigong maabot rurok sa pakikipagtalik

Marami umanong babae,ang hindi umaabot sa ‘climax’ sa kabila na nagkaroon na ng penetrasyon ang katalik.

Ayon sa mga eksperto, kalimitan na ang ‘female orgasms’ ay hindi naiintindihan at maraming katanungan ang iniuugnay dito at kahit mismo ang mga kababaihan ay hindi maintindihang mabuti kung ano ang kanilang abilidad para maabot ang ‘climax’ sa pakikipagtalik.

Sa katunayan,maraming usap-usapan kaugnay sa “female orgasm” na mahirap sa mga kababaihan at sa kanilang partner na maunawaan kung papaano ito mangyayari.

“With the male orgasm, it’s pretty obvious what’s going on — and there’s something to see afterward,” ayon kay Dr. Lauren Streicher, clinical professor ng obstetrics and gynecology sa Northwestern University Feinberg School of Medicine at lumikha ng podcast na “Dr. Streicher’s Inside Information’.

“But the female orgasm is far more mysterious,” which “lends itself to all sorts of myths.”

Sa male-centric society, Streicher, ang mga kalalakihan ay may maling akala kaugnay sa ‘female orgasm.’

“The female orgasm has been understudied and has been compared to the male orgasm for many years,” ayon kay sex therapist Debra Laino.

Napakarami umanong dahilan kung bakit ang female orgasm ay hindi naiintindihan at kailangan na maintindihan ang dapat na gawin.

Sa pag-aaral ni sex therapist Jess O’Reilly, creator ng Sex with Dr. Jess podcast na sa isinagawang pag-aaral noong 2017 sa 1,055 adult women sa US, 18.4% lamang sa kanila ang nakakaabot sa orgasm sa pakikipagtalik kumpara sa 37% ng kababaihan na nakakaabot sa orgasm sa pakikipagtalik kapag nabangga ang clitoris.

May karagdagang 36% na mas masarap ang kanilang orgasm kapag nangyari ito.

“The majority of women need to have physical clitoral stimulation to orgasm — and that doesn’t happen during penetrative sex unless their partner is stimulating the clitoris,”dagdag ni Streicher.

Kapag mahaba ang distansiya ng clitoris sa bukana ng vagina , karamihan ay hindi nararating ang rurok ng orgasmo sa kabila na nagkaroon na ng penetrasyon.

Maaring hindi rin nagkaroon ng orgasm ang babae kahit nagkaroon ng penetrasyon dahil sa iba’t-ibang reason gaya ng ‘lack of body awareness, fear, anxiety, trauma at stress.

Gayunman,ang mga babae ay nag-eenjoy naman sa pakikipagtalik kahit na walang orgasm.

“Many women love the heightened arousal from sex and can still have a wonderful sexual experience without having an orgasm,” giit pa ni Laino.

Ayon sa International Society for Sexual Medicine (ISSM), ang kalalakihan ay umaabot ng 5 hanggang 7 minuto bago mag-orgasm habang 14 na minuto naman sa mga kababaihan.(Juliet de Loza-Cudia)