Lintilk lang ang walang ganti! Justin Brownlee, Gilas Pilipinas babawiin ginto sa SEA Games

KAHIT ano mangyari, babawiin nina Justin Brownlee at ng Gilas Pilipinas ang ginto sa Southeast Asian Games, na gaganapin ang ika-32nd edisyon sa darating na Mayo sa Phnom Penh, Cambodia.

Ito ang inilahad ni Samahang Basketbol ng Pilipinas Executive Director Sonny Barrios patungkol sa gagawing pagbawi ng bansa sa nawalang kampeonato sa biennial meet na 28 taon at 13 sunod na pinagharian matapos mabigo kontra sa mas naghandang Indonesian team noong isang taon sa Vietnam Games.

“Even before the preparation for the World Cup, una nating mission is SEAG, no tomorrow iyung gold dun eh,” pahayag ni Barrios Sabado ng umaga sa programang Powe N’ Play ni Noli Eala. “Si [SBP] President Al Panlilio, if you should listen to him in our internal meetings, he cannot overemphasize to the team na there’s no other way, we simply have to win the gold.”

“Wala na tayong palusot dito, palusot doon. Kapag hindi tayo nanalo ng gold, patay na tayo.”

Aminado mang nahirapang mabuo ang listahan ng 28-man pool na karamihan ay galing sa San Miguel Corporation at MVP group sa PBA at ilang mga collegiate, dahil hindi maaaring mahiram ang mga manlalaro mula sa Japan B-League.

Pangungunahan ni naturalized Filipino Brownlee at six-time PBA MVP June Mar Fajardo ang listahang binubuo nina Scottie Thompson, Japeth Aguilar, Jamie Malonzo, Christian Standhardinger, Stanley Pringle Jr, at Jeremiah Gray ng Ginebra; San Miguel players CJ Perez, Marcio Lassiter at Chris Ross.

Kasama din sina TNT mainstay Roger Pogoy, Calvin Oftana, John Paul Erram at Mikey Williams, Chris Newsome, Raymond Almazan at Aaron Black ng Meralco, Kevin Alas at Brandon Ganuelas-Rosser ng NLEX at Arvin Tolentino ng NirthPort.

Mula sa college naman ay kasama sina Mason Amos ng Ateneo, Jerom Lastimosa ng Adamson, Kevin Quiambao, Deschon Winston, Benjamin Phillips III at Michael Phillips ng La Salle at bigman Ariel John Edu. (Gerard Arce)