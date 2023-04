Lee Do Hyun at Lim Ji Yeon nagdi-date na

Masaya ang fans ng K-Drama na ‘The Glory’ nang makumpirma na nagdi-date ang mga bida ng serye na sina Lee Do Hyun at Lim Ji Yeon.

Sa mga litrato na inilabas ng Korean entertainment news site na Dispatch, makikita ang dalawa na enjoy at magkasama sa iba’t-ibang lugar. Ilan sa mga litrato na lumabas ay kuha mismo sa parking lot ng apartment building ni Lee Do Hyun kung saan kinuhanan pa nila ang ginawa nilang maliit na snowman na pinatong nila sa harap kotse ng lalaki.

Kinumpirma rin naman agad ng mga agency nina Lee Do Hyun at Lim Ji Yeon ang balitang pagdi-date ng mga artista nila.

“Lim Ji Yeon and Lee Do Hyun have gone from being close colleagues to a stage of cautiously getting to know one another better with good feelings. We’d be grateful if you’d support their relationship warmly,” pahayag ng Artist Company, ang agency ni Lim Ji Yeon.

“After spending some time as close colleagues, Lim Ji Yeon and Lee Do Hyun have developed an interest in one another, and they are cautiously getting to know each other with good feelings,” pahayag naman ng agency ni Lee Do Hyun na Yuehua Entertainment.

Nakakakilig! (Byx Almacen)