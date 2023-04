Karera Tips Ni JP Gonzales

Abril 2, 2023/Linggo

Metro Manila Turf Club – Tanauan City, Batangas

R01 – 2 Rafi’s Point, 13 Boni Avenue/Tontoneeto, 4 Princess Isabelle, 11 Song Of Silver

R02 – 8 Amor Mi Amor, 6 Central Bank, 9 Coal Digger, 3 See You Tomorrow

R03 – 6 Atomic Bomb, 3 Easy Way, 1 Go Aydan Go, 5 Easy Does It

R04 – 5 Righteous Ruby, 1 Civics Class/Time For Glory, 2 Shastaloo

R05 – 6 Jaguar, 1 Sartorial Elegance/Borrowed Heaven, 7 Uncle Vhines, 2 Secretary

R06 – 2 Jubilum, 3 Early Bird, 9 Rain Rain Go Away, 5 Silver Glow

R07 – 14 Captain Det Det, 7 My Dad Bogart, 8 Mythic Layla, 1 Lucky Julliane

R08 – 8 Pendant, 12 Ace Up, 1 Greater Good, 13 Nevada Scout

R09 – 3 Valley Bell, 8 Vavavoom/Ligiron, 10 Money For Shelltex, 7 Commodora

R10 – 3 Makarit/Skyscraper, 12 Galloping Ghost/Prince Uno, 2 Wild Act/Crown In My Head, 10 Maki Boi

Solo Pick: Amor Mi Amor, Atomic Bomb, Righteous Ruby, Jaguar, Jubilum

Longshot: Rafi’s Point