Cassy, Darren magtatambal sa pelikula

Kahapon (April 1) umalis pa-Tokyo, Japan sina Vilma Santos at Christopher de Leon, pati ang ibang cast ng reunion movie nila na ‘When I Met You in Tokyo’.

Kasama sa shooting sa Japan ang mag-asawang Tirso Cruz III at Lyn Cruz, pati ang Dental Diva na si Kakai Bautista.

Kasali rin sa pelikula ang rumored sweethearts na sina Cassy Legaspi at Darren Espanto, pero sa Pilipinas lang kukunan ang mga eksena nila.

Marami nga ang natuwa nang i-announce ng JG Productions producers na sina Rowena Jamaji at Rajan Gidwani na kasama sina Cassy at Darren sa ‘When I Met You in Tokyo’, pero sayang daw at wala silang mga eksenang kukunan sa Japan.

Kung kasama sana sila roon, tiyak na mae-enjoy nila ang bonding at marami silang pictures ng sweet moments nila na maisi-share sa social media.

Pero for sure, susuportahan ng fans nina Cassy at Darren ang ‘When I Met You in Tokyo’ na sina Rommel Penesa at Rado Peru ang mga direktor.

Sabi ng supervising producer na si Ms. Redgie Acuña-Magno, siya ang nakaisip na isama sa pelikula sina Cassy at Darren at nag-yes naman daw kaagad ang mga producer dahil nali-link nga sa isa’t isa ang dalawang bagets.

Gaganap na niece ni Vi si Cassy (na ang tatay ay si Gabby Eigenmann) at apo naman ni Boyet (paboritong tawag sa aktor) si Darren (na ang nanay ay si Lotlot de Leon).

Anyway, interesting din ang pelikula dahil hindi lang artista rito si Boyet. Associate director din siya. Nalaman din namin na story concept nila ni Direk Rado ang ‘When I Met You in Tokyo’.

Excited na kaming panoorin ang reunion movie na ito nina Vi at Boyet!

Talbog!