Blu Girls nasahog sa ‘Group of Death’

NASALI sa tinaguriang “Group of Death” ang puro homegrown na Philippine Blu Girls matapos masama sa matinding grupo sa pagsabak nito sa pagbubukas ng World Cup Qualifying Women’s Softball Asia Cup sa Incheon, Korea.

Ang Pilipinas, na pang-apat na pinakamataas ang ranggo sa siyam na bansang torneo sa pang-30 sa listahan sa mundo, ay lalaro kontra world no. 38 Hong Kong sa alas-8 ng umaga, Linggo, bago ang malaking laban sa world no. 35 at host Korea sa 12: 30 ng hapon, sa parehong araw.

Liyamado ang Blu Girls laban sa Hong Kong ngunit asahan ang isang mahirap na paglalayag laban sa mga Korean, na sumusubok na makabawi sa mga pagkatalo ng Pinay sa huling dalawang edisyon ng Asian Games sa Incheon at Jakarta.

“Handa na kami! Oras na para ipakita sa mundo kung ano ang pinag-eensayo natin at tiwala akong maghahatid ang ating koponan. Ang layunin ay isang podium finish at makakuha ng isa para sa mga slot ng World Cup,” sabi ni Philippine Blu Girls coach Randy Dizer. (Lito Oredo)