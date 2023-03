Vice na-feel good sa mga taga-’Eat Bulaga’!

Ngayon (March 31) ang 47th birthday ni Vice Ganda at bukas (Saturday) naman ang selebrasyon niya sa ‘It’s Showtime’.

Isa sa masasabing best gifts na natanggap ni Vice today ay nang batiin siya on air ng ‘Eat Bulaga’ hosts sa pangunguna ni Joey de Leon.

Sa simula kasi ng ‘Eat Bulaga’ today, inalala ni Joey ang kaarawan ng kanyang nanay.

“Birthday ng nanay ko. Birthday rin ni Vice Ganda ata,” sabi ng senior host ng ‘Eat Bulaga’.

Bumati rin ang ibang Dabarkads na sina Jose Manalo, Paolo Ballesteros, Wally Bayola at Ryan Agoncillo, at Maja Salvador.

Ayon naman sa isang malapit kay Vice, nakarating kaagad sa Unkabogable Star ang pagbati sa kanya ng mga taga-’Eat Bulaga’ at na-feel good ang dyowa ni Ion Perez.

“May nagpadala kay Vice ng clip (ng pagbati ng ‘Eat Bulaga’ hosts). Natuwa si Meme. Nakaka-feel good,” tsika ng kausap namin.

Dahil doon, pinasalamatan naman ni Vice sa ‘It’s Showtime’ si Joey at ang Dabarkads.

‘Katuwa lang talaga ang mga ganitong eksena sa magkatapat na noontime shows, huh!

Cathy ipinagluluksa ang ate

Ang Facebook post ng dating teen star na si Cathy Mora tungkol sa pagpanaw ng ate niyang si Angela Perez na dati ring aktres.

“I am so heartbroken. You left too soon. You know how much I love you. I am at a loss for words…

“Thank you so much for everything, my beautiful sister. I will never forget you.

“Mahal na mahal na mahal kita, Ate ko. Angela Perez.”

May kalakip na heartbroken, flowers, crying face, at flying dove emojis ang FB post na ‘yon ni Cathy.

Let’s all pray for the Eternal repose of Angela’s soul.