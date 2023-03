Son Ye Jin, Hyun Bin trending ang wedding anniversary

Isang taon na ngang kasal ang Korean stars na sina Son Ye Jin at Hyun Bin na sumikat ang tambalan sa ‘Crash Landing on You’.

Pinost nga ni Son Ye Jin sa kanyang Instagram story ang never before seen wedding photo nila ni Hyun Bin na may text na “1st anniversary” at two hearts doodles.

Kinilig naman ang fans nila sa post na ito ni Son Ye Jin online kaya trending ang #SonYeJin worldwide.

Unang nagtambal ang dalawa sa pelikulang ‘The Negotiation’ noong 2018 pero ayon sa kanilang agency na MSteam and Vast Entertainment, nagsimula silang mag-date noong March 2020 lang, pagkatapos nilang gawin ang ‘Crash Landing On You’.

Noong March 31, 2021, sa isang private ceremony, sila ikinasal. Nagsilang si Son Ye Jin ng isang baby boy noong November 27, 2021. (Byx Almacen)