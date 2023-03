Shaina, Coco nakakakiliti ang laplapan

In fairness kay Coco Martin, halos lahat ng ipareha mo sa kanya, nababagayan niya. Mula kay Julia Montes, hanggang kina Jodi Sta. Maria, at Lovi Poe, at heto nga ngayon, si Shaina Magdayao, sa pelikulang ‘Apag’.

Well, in fairness, matindi rin ang ‘fire’ sa pagitan nina Shaina at Coco, ha! Parang may magic din sa mga titigan nilang dalawa, lalo na sa mga lihim na hawakan nila, ha!

At sa pelikulang ‘Apag’ may kakaibang kiliti rin ang palihim na laplapan nila, ha! Palihim, dahil ang mga karakter nga nila ay dating magdyowa, na nagkaroon ng anak.

Na noong magkita nga sila ulit, dahil na rin sa anak nila, may ibang dyowa na si Shaina, si Joseph Marco. At ramdam na ramdam pa rin ang pagnanasa, pagmamahal ni Coco kay Shaina, sa tuwing nakikita, nakakasama niya ito.

Kaya sa isang eksena, hindi napigilan ni Coco na sagpangin ang mga labi ni Shaina, ha! At bongga nga ‘yon, dahil bukod sa kaba, may hatid na kiliti nga ang laplapan nila.

Anyway, binuking din ni Direk Brillante Mendoza na si Coco ang nag-suggest sa kung paano dapat matapos ang pelikulang ‘Apag’ na isa sa mga entry sa first Summer Metro Manila Film Festival.

Nakiusap nga ang mga namamahala sa ‘Apag’ na huwag i-reveal ang ending. Pero, aminado si Direk Brillante, na dalawang ending ang ginawa niya, na ang isa ay pinalabas na sa iba’ t ibang international film competition.

Sabi nga ni Coco, kung hindi babaguhin ang ending, malamang na walang masyadong isyu ngayon, o walang pinag-uusapan, pinagdedebatehan.

“Ako kasi bilang tagahanga at manonood, hinahanap ko ang tatak Brillante Mendoza. ‘Pag pinanood mo ang pelikula, hahanapin mo ‘yung tatak na ‘yon. Actually, nagbigay lang naman ako ng idea. Pero, sabi ko what if gawan natin ng second version.

“Noong ginagawa niya kasi ito, ang mindset niya abroad. Iba kasi ang panlasa roon. Naalala ko kasi ang pelikulang ‘Parasite’ na lahat ginulat tayo, ‘di ba? Eh, bakit tayo matatakot? Lalo na si Direk Dante, na napakatapang na direktor. Ang gusto ngayon kakaiba, ‘yung nakaka-catch ng attention. Kaya ko ito gusto, ‘yung ending nito, kasi iba siya sa mga pelikulang ginawa ko!

“Masayang-masaya ako, dahil iba ang pelikulang ito! Na magugustuhan talaga ng mga manonood!” sabi pa ni Coco.

Rowee Lucero pasabog ang plano sa Miss Aura PH

Ang bongga ng beauty queen na si Miss Rowee Lucero, dahil sa estado niya ngayon, ang mag-give back sa mga kapwa niya Pinay, ang hangarin niya.

Aba, si Rowee na nga ang president and national director ng Miss Aura Philippines, ha! At na-witness ko nga ang ginanap na final screening, na kung saan ay walong dilag ang humarap sa panel of judges, para maging possible candidates ng Miss Aura PH.

At yes, bukod sa mga magaganda, pare-parehong matatalino ang mga sumalang, kaya sobrang na-impress nga si Rowee, ha!

Masuwerte nga ang mga magiging official candidate ng Miss Aura PH, dahil mararanasan nila ang pang-international experience, na naranasan ni Rowee, noong sumabak siya sa mga beauty pageant abroad.

“Na may breakfast setting. Then, kung paano sila mag-prepare ng sarili nila. But for now, gusto kong makita sa kanila ‘yung open sila for improvement. Na hindi sila ‘yung feeling na okey na sila, na wala nang dapat baguhin.

“I really love humility, lalo na sa mga queens.

“I really want the next Miss Aura to be open minded, na pagdating sa international, iba’t ibang personality, iba’t ibang talent, iba’t ibang ganda ang makakaharap nila, gusto ko na ang candidate ng Pilipinas will be welcoming, may personality and strong willed, at talagang palaban, passionate!” sabi ni Rowee.

Anyway, sabi nga ni Rowee, ‘retired’ na siya sa mga beauty pageant, kaya ang tumulong na sa mga kapwa niya Pinay ang hangarin niya.

“After Miss Globe 2020, I got the 4th runner up, pagbalik ko ng Pilipinas, sabi ko, ano pa ba ang gusto ko? Na-achieve ko na kasi ‘yung dream ko, na maging part ng Binibini (BPCI).

“So, I decided na gusto ko pa ring maging part ng mga beauty pageant, hindi na bilang candidate, kundi maging instrument kung paano pumili ng the next Miss Philippines, that will represent the country, and be the next winner!” sabi ni Rowee.

Anyway, apat na ‘B’ nga ang hinahanap nila para maging kinatawan sa Miss Aura International, ang ‘Beauty’, ‘Body’, ‘Brains’, ‘Behavior’.

Bago ang coronation night sa May 27 ay ipapakilala nga nila ang lahat ng kandidata na maglalaban-laban sa Miss Aura Philippines 2023.