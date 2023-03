Sa Español, literal na week o linggo ang ibig sabihin ng salitang ‘semana’. Ang ‘santa’ naman ay banal, o sa Ingles, holy. Kaya nga literal na holy week ang salin ng semana santa sa Ingles. Pero dahil isa natatanging okasyon ang Semana Santa lalo sa ating bansa kaya dapat binabaybay ng may malaking titik ang ‘S’ sa dalawang salita.

Nagsisimula ang Semana Santa sa araw ng Linggo bilang paggunita sa matagumpay na pagbabalik sa Herusalem ni Hesukristo, na sinalubong ng mamamayan habang iwinawagayway ang mga sanga at dahon o palma ng punong dates, kaya tinatawag ito sa Español na Domingo de Ramos o sa literal na salin, Linggo ng mga Sanga. Pero dahil nakasanayan sa atin ang palma ng niyog na ginagawang palaspas kaya mas popular na tinatawag itong Linggo ng Palaspas. Matatapos naman ang Mahal na Araw sa muling pagkabuhay ni Hesukristo matapos ang Kaniyang pagkamatay sa Biyernes Santo.

Pero gayong malinaw sa atin na ito nga ang Semana Santa, ang dapat pagtakhan ay ang salin natin dito sa Tagalog. Kung literal na semana santa ay holy week sa Ingles, hindi ba dapat ay banal na linggo ito sa atin sa halip na Mahal na Araw?

Wala akong maihahaing malinaw at tiyak na sagot kung bakit Mahal na Araw ang tawag natin sa Semana Santa. Mahihinuha na lang na ang ‘mahal’ sa Mahal na Araw ay may kinalaman sa pag-ibig at hindi sa pagmamahal ng bilihin. Malinaw na nakasaad ang pagmamahal na ito sa ebanghelyo ni San Juan, partikular sa kabanata 13, talatang 34: “Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon: magmahalan kayo! Kung paano ko kayo minahal, gayundin naman, magmahalan kayo.” Ito ang ebanghelyo tuwing Huwebes Santo.

Ang Mahal na Araw ang dulong linggo ng tinatawag din nating Kuwaresma, o ang apatnapung araw na paggunita sa apatnapung araw ng pag-aayuno at pananalangin ng ating Panginoong Hesukristo. Tinatawag ito sa Ingles na Lenten season. Nagsisimula ang Kuwaresma sa Miyerkoles ng Abo o Miércoles de Ceniza sa Español o Ash Wednesday naman sa Ingles.

Gayong paggunita at pagdakila sa ating Panginoon ang Semana Santa, hindi maiiwasang gamitin ito ng iba bilang bakasyon. Mahaba nga naman ang ilang araw na walang pasok, at kung may badyet din lang, magandang pagkakataon ito para makauwi o makadalaw sa lalawigan. Kaya naman umaapaw ang pasahero sa mga terminal, pier, at paliparan. Masikip ang mga expressway palabas ng Kamaynilaan.

Masayang makipagkita sa mga kaibigan at minamahal sa malalayong lugar kapag Semana Santa. May ibang sinasamantala ang okasyon para makapagpahinga o makapamasyal. Ayos lang lahat ito. Kailangan naman talaga natin ang pahinga at kasiyahan. Ang mungkahi ko lang, sana, habang nagpapahinga o sa pagitan ng kasiyahan, alalahanin natin ang dahilan kung bakit mahaba ang ating bakasyon. Pagnilayan ang dahilan. Kumustahin ang pananampalataya at pakikitungo sa kapwa.

