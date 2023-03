Robin pinasa sa Senado kapalaran ng Con-Ass

Ekonomiya ng Pilipinas at ang pangkaraniwang Pilipino ang makikinabang sa pag-amyenda ng pitong economic provisions sa 1987 Constitution at kung naratipika ito sa pamamagitan ng Constituent Assembly (Con-Ass).

Ito ang buod ng committee report at panukalang Resolution of Both Houses na inihanda ng Senate Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes sa pamumuno ni Sen. Robinhood ‘Robin’ C. Padilla, at naihain sa mga senador para sa kanilang lagda.

Ang committee report ay bunga ng walong committee hearings, kasama ang tatlo sa mga lungsod ng Davao, Baguio at Cebu.

“Whereas, to accelerate economic growth and fulfill its international commitment, the Philippines must amend its Constitution by removing restrictive economic provisions to allow foreign businesses to directly invest in a more conducive landscape,” ani Padilla sa kanyang committee report.

Dagdag niya, mas sulit kung idadaan ito sa pamamagitan ng Con-Ass.

Ayon sa datos ng National Economic and Development Authority (NEDA), P46 milyon lang ang gagastusin kung isasabay ito sa Barangay/SK Elections sa Oktubre.

Aniya, kung hahalal pa ng delegado para sa Constitutional Convention, gagastos ng P14.7 bilyon kung isasabay ito sa BKSE; at P28.5 bilyon kung hiwalay. Bukod dito, P28.5 bilyon pa ang gagastusin para sa plebisito para sa panukalang amyenda ng Constitutional Convention.

Umaasa si Padilla na babasahin ng mga senador ang committee report ngayong may break, at handa siyang makipagdebate sa plenaryo para depensahan ito.

“Ang mahalaga ay ang ekonomiya at taumbayan natin ang makikinabang,” ani Padilla. (Dindo Ma­tining)