NBI hawak na isa sa mastermind ng Degamo slay

Nasakote na ng mga ahente ng National Bureau of Investigation (NBI) ang isa sa itinuturing ng Department of Justice (DOJ) na ‘main player’ sa pagpaslang kay Negros Oriental Governor Roel Degamo at walong iba pa noong nakaraang buwan.

Ipinahayag ito ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla nitong Biyernes kasunod ang pagsasabing 99% solved na ang kaso.

Sinabi rin ni Remulla na hindi pa nababanggit sa mga naunang balita ang pangalan ng taong ina­resto ng NBI pero isa itong main player.

“The NBI was able to catch a main player, a main player. A name we have not discussed, we have never discussed here. But practically, I would say in my reading of the situation one of the masterminds was caught today,” pahayag ni Remulla sa isang ambush interview.

Hindi na nagbigay ng ibang impormasyon si Remulla tungkol sa naarestong mastermind. Ihaha­yag umano ito sa Lunes.

“I’m just telling you that there’s a breakthrough, it’s 99% solved. The Degamo case is 99% solved,” pahayag pa Remulla.