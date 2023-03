Manatiling ligtas, malusog ngayong tag-init

Bukas po ay gugunitain ng. mga mananampalatayang Katoliko ang Linggo ng Palaspas. Para sa karamihan ng manggagawa at estudyante, hudyat ito na malapit na ang break o bakasyon. Pero hindi tulad ng mga nagdaang mahal na araw na limitado lang ang ating galaw dahil sa COVID-19, mas malaya na tayong nakakapagbyahe pauwi ng ating mga probinsya upang makasama ang pamilya o di kaya ay magbakasyon.

Matindi rin ang nararamdaman nating init ng panahon nitong mga nakaraang araw at inaasahan na magpapatuloy pa sa susunod na mga araw.

Magbabahagi ako sa inyo ng ilang tips at mga pwedeng gawin para malabanan ang init ng panahon at makaiwas sa heat stroke, at iba pang sakit.

1. Magdala ng inuming tubig kada lalabas ng bahay. Kung magbabakasyon o mag-a-outing kasama ang pamilya o barkada, siguraduhin na may dalang sapat na inuming tubig.

2. Iwasan ang magsuot ng dark-colored na mga damit. Kapag daw puti o light-colored ang damit natin, nagrereflect lang dito ang init kaya mas maginhawa ito sa ating katawan. Kapag itim or dark-colored clothes, mas nag-aabsorb daw ng init kaya mas mainit ang pakiramdam natin kapag ganoong kulay ang ating suot.

3. Uminom ng 8 hanggang 12 baso ng tubig araw-araw at say goodbye muna sa tsaa, kape, softdrinks at alak.

4. Kung maliligo sa dagat o swimming pool, siguraduhin na maglagay ng sunblock cream para maiwasan ang sunburn at masunog ang balat. Kung nagkaroon naman na ng sunburn, pwedeng gumamit ng cold compress o maglagay ng petroleum jelly para ma-relieve ang ating balat.

5. Iwasan ang lumabas kapag tanghaling tapat. Kung may mga personal na lakad, gawin na ito sana bago mag tanghaling tapat o pahapon na lang. Kung kailangang-kailangan talaga at may lalakarin, magdala ng payong o magsuot ng sombrero. Huwag ding kalimutang mag-baon ng inuming tubig.

6. Gawing maginhawa ang ating bahay. Magtanim ng puno sa bakuran, o kaya ay mag-alaga ng mga halaman. Sabi nila, ang mga halaman ay natural na panangga natin sa init ng panahon. Maganda na sa kalusugan, maganda pa sa kapaligiran.

Talagang walang kasing-saya ang makasama ang buong pamilya o buong barkada tuwing summer at bakasyon. Pero kailangan pa rin nating isipin na mas enjoy kung ligtas ang ating mahal sa buhay at malayo sila sa panganib na dulot ng tag-init. ###