Karera Tips Ni JP Gonzales

Abril 1, 2023/Sabado

Metro Manila Turf Club – Tanauan City, Batangas

R01 – 2 Raintree Starlet, 1 RunAwayFromRoseNote, 4 DownSidePrptection

R02 – 5 Modern Stroke, 2 Primero Soldado, 4 Wala Kang Pakelam

R03 – 4 The Price Is Right, 1 Gil’s Magic/Gentleman Jim, 6 Lava Walker, 2 Jersey Crown

R04 – 5 Senyorita, 1 My Jopay, 6 Es Em Bee, 4 Eazacky

R05 – 1 Landslide, 2 Calamian Island, 5 Main Event, 3 KaBoom

R06 – 5 Super Master/Tugatog, 8 Ipolitika, 1 Work From Home/Domsat Seven, 3 Mandatum

R07 – 3 Melania, 5 Ala Savoun, 11 Piece Of Cake, 6 Eochirunran

Solo Pick: Raintree Starlet, Senyorita, Melania

Longshot: The Price Is Right