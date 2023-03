Kahit nasa bangko lang! Alyssa Valdez ‘pinukpok’ Creamline sa kampeonato

Matagumpay na nakamit ng Creamline Cool Smashers ang ika-anim na conference title sa Premier Volleyball League pamamagitan ng matinding inspirasyon mula sa injured nitong team captain na si Alyssa Valdez.

Umahon sa 0-1 pagkalubog ang Creamline para tapusin ang Petro Gazz sa championship series, pinakahuli ang 20-25, 25-20, 25-18, 25-15 do-or-die Game e nitong Huwebes sa 2023 PVLl All-Filipino Conference sa Mall of Asia Arena.

Naging malaking susi ng Creamline ang suporta ni three-time conference MVP Valdez na nagpapagaling sa kanyang knee injury.

“Etong game namin para sa fans at kay Ate Ly na sobrang miss na naming kasama sa loob ng court. Babawi kami para kay Ate Ly,” pahayag ni Jema Galanza na tumapos ng triple-double at game-high 19 puntos galing lahat sa atake, kasama ang 16 digs at 11 receptions.

Sinegundahan ito ni Michele Gumabao sa 18 puntos at conference MVP Tots Carlos sa 16 points at Celine Domingo na may 12 marka.

May 18 excellent sets si Finals MVP at ace playmaker Jia Morado-De Guzman, kasama ang dalawang puntos.

“For this conference mas pinanghawakan namin relationship namin as a team. Coach Sherwin (Meneses) and the coaching staff helped us level up our game kasi we know na si Ate Ly is not with us on the court pero nandiyan sa gilid ready to coach us, ready to be there for us all the time,” wika ni De Guzman.

“So kinukuha namin lakas ng loob namin from that. So nagpapasalamat kami kay Ate Ly, sa team captain namin.” (Gerard Arce)