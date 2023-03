Joshua-Jodi may kissing scene

Inilabas na ng ABS-CBN, GMA-7, Viu, Dreamscape, at iWantTFC ang unang teaser ng inaabangang teleserye na ‘Unbreak My Heart’ na pinagbibidahan nina Jodi Sta. Maria, Joshua Garcia, Richard Yap, at Gabbi Garcia.

Sa teaser, ipinakita ang pagkakaroon ng May-December affair ng mga character nina Jodi at Joshua, Ipinakiya rin ang relasyon ng mga character nina Gabbi at Joshua. Pero ang pinakatumatak sa teaser ay ang halikan nina Jodi at Joshua na talaga namang ikinagulat ng viewers.

“Kaloka si Joshua, minukbang si Jodi. Nung TBMV naman walang kissing scene si Zanjoe at Jodi. Well, kahit ako rin naman, kay Joshua ako papahalik, chaaaaring! HOOOYYYY!,” sey ni @AltKapamilyaCH sa kanyang tweet.

Tweet naman ni @anchornyko, “Wait! Infer ha mukhang promising ang story. Yung Jodi and Joshua, diko kinaya.”

Mapapanood ngayong summer ang ‘Unbreak My Heart’ sa GMA-7. (Byx Almacen)