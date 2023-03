Insentibo sa e-vehicle hirit ng clean air advocate

HINIKAYAT ng mga scientist at think tanks ang gobyerno ng iba’t ibang bansa na tulungang mabigyang-insentibo ang mga electric vehicles pati na ang pagtigil sa paggamit ng fossil fuel upang mapahupa ang epekto ng climate change at mapalakas ang low-carbon na pamumuhay.

Ito’y matapos ilathala ng Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), siyentipikong grupong itinatag ng United Nations upang pag-aralan ang climate change, ang synthesis report ng kanilang 6th Assessment Report Cycle for Policymakers noong Lunes na nagsasaad ng bantang hindi sapat ang mga pangkasalukuyang solusyon upang makontrol ang epekto ng climate change.

Iminumungkahi ng naturang sulatin na kailangan pang paigtingin ng gobyerno ang kani-kanilang mga low-carbon greenhouse gas emissions sa gitna ng tumataas na climate investments upang tunguhin ng mga tao ang low-carbon na pamumuhay.

Ito’y sa pamamagitan umano ng paglipat ng perspektibo sa konsepto ng kuryente at transportasyon kagaya ng transisyon papunta sa electric vehicles, pagpapaigting sa produksyon ng renewable energy, pagpapasimula ng paglalakad at pagbi-bisikleta, at panghihimok na makapagpasimula ng eco-friendly measures sa iba’t ibang mga lugar.

“This catastrophic future will happen sooner than later – it will be a doom we will experience for the rest of our lifetimes, a doom we will then leave to our children. It is time to move – end fossil fuel use NOW,” suporta ni Gerry Arances, ang Executive Director ng Center for Energy, Ecology and Development.

“Mainstreaming effective and equitable climate action will not only reduce losses and damages for nature and people, it will also provide wider benefits…if we act now, we can still secure a liveable sustainable future for all,” saad naman ni IPCC Chair Hoesung Lee.

Matatandaan na nitong Enero ipinasa ng gobyerno ng Pilipinas ang Executive Order No. 12 series of 2023 na mayroong layuning mapababa ang taripa sa mga electric vehicles at mga piyesa nito upang maisulong ang paggamit ng EVs sa bansa at upang mabawasan ang carbon emission ng Pilipinas.

Sa kabilang banda, hindi naman naisama ang mga electric motorcycles dito dahilan upang mapatawan pa rin ang mga ito ng 30% na import duty.

Ang mga motorsiklo ang may hawak nang pinakamalaking bilang ng mga motorista sa bansa dahil sa halos 8 milyong unit ng motorsiklo ang naka-rehistro sa Land Transportation Office. Samantala, mahigit 80 porsyento naman ang ambag ng sektor ng transportasyon sa sumatutal na carbon emission ng Pilipinas.

Ilang mga stakeholders din ang nagmumungkahi na isama ang e-motorcycles sa tax breaks kasama ang pagsulong ng clean energy sa bansa na hindi pa rin nabibigyang pansin. Ito ay ang Stratbase ADR Institute President Dr. Victor Anders ‘Dindo’ Manhit, CitizenWatch Philippines, Bantay Konsyumer, Kalsada, Kuryente (BK3), House Deputy Speaker and Trade Union Congress of the Philippines President, Representative Raymond Mendoza, The Climate Reality Project (TCRP) Philippines at ang Institute for Climate and Sustainable Cities (ICSC).

Ayon sa Statista Research Department, ang power production ng Pilipinas ay dominado pa rin ng coal sa 47.6 porsyento, sinundan ng ibang fossils sa 18 porsyento, at gas sa 10.7 porsyento na mayroong sumatutal na 76.3 porsyento.

Samantalang ang iba’t ibang uri ng renewable energy katulad ng wind, solar, bioenergy, hydro, at iba pa ay may ambag lamang na 23.7 porsyento sa total power source ng bansa.