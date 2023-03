Inflation bumagal

Inaasahan ng Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) na bumaba ang inflation rate sa 7.4-8.2% nitong Marso mula sa 8.6% noong Pebrero dahil sa rollback sa pres­yo ng mga produktong petrolyo at mas mababang pres­yo ng gulay at prutas.

Ang inflation rate ay ang bilis ng pagmahal ng presyo ng mga bilihin magmula sa pagkain tulad ng bigas, karne, gulay at isda hanggang sa load sa cellphone, kuryente, upa, pamasahe, tuition, tubig, at iba pang mga gastusin.

Sabi ng BSP, bumaba rin ang presyo ng manok at asukal nitong Marso at nakatulong ito sa pagbaba­ ng inflation.

Nagmahal man ang singil sa kuryente, baboy, isda, itlog, at bigas, nabalanse naman ito ng rollback sa gasolina at pagmura ng gulay, manok at asukal.

Mandato ng BSP na siguruhing stable ang inflation kaya nakatutok ito sa inflation target nitong 2-4% na isang taon nang lampas simula nang lusubin ng Russia ang Ukraine at sumirit ang presyo ng langis at iba pang mga commodities tulad ng trigo, mantika, at iba pa. (Eileen Mencias)