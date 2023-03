Gins may patikim! Japeth Aguilar posible umaksiyon sa finals

‘GETTING closer’ na daw si Japeth Aguilar sa pagbabalik sa Ginebra, pero walang tinukoy si coach Tim Cone kung kailan.

Sidelined ng MCL injury ang forward, nagsisimula pa lang magpakondisyon. Wala pa nga raw ensayo.

“He is not back in practice yet by any means,” balita ni Cone. “He’s just starting to do 1-on-1, 2-on-2 in practice.”

Winalis ng gin Kings ang San Miguel sa best-of-five series para ituloy sa finals ang pagdepensa sa titulo ng PBA Governors Cup.

Habang hinhintay ang makaka-showdown sa korona alinman sa Meralco o TNT, pahinga muna ang Gins.

Kahit masagad ang hiwalay na serye ng Bolts at Tropang Giga, sa Easter Sunday (April 9) pa rin ang umpisa ng best-of-seven finale.

Posibleng makapaglaro na sa petsang iyun si Aguilar.

“He still has a long ways to go, but with the 10-day break he might be in a position to play, dagdag ni Cone. “But nothing is written in stone, for sure. But there is an opportunity that he will be rady by Game 1.” (Vladi Eduarte)