Giaann Tsie humarabas

KABILANG sa mga nagpakitang-gilas nitong Miyerkoles ng hapon ang kabayong s si Giaann Tsie nang sikwatin nito ang panalo sa 2023 National Women’s Month Race na nilarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas.

Sinakyan ni jockey Ryan Base, isinunod lang nito si Giaann Tsie sa nangungunang Alta Mombis sa largahan.

Pagsapit ng far turn ay lumalapit na ng bahagya si Giaann Tsie sa unahan at pagsungaw ng rektahan ay nasa pangalawang pwesto na ito.

Malakas ang dating ni Giaann Tsie kaya naagaw nito ang unahan at tinawid ang meta ng may isa’t kalahating kabayong agwat sa pumangalawang si Right Answer.

Nirehistro ni Giaann Tsie ang tiyempong 1:27 minuto sa 1,400-meter race sapat upang hamigin ng winning horse owner na si AM De Ubago ang P10,000 karagdagang premyo. (Elech Dawa)