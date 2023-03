Gerald hindi tumatakas sa problema

Maraming tao ang dumadaan sa mental issue.

Since ang Summer Metro Manila Film Festival movie na ‘Unravel’ na pinagbibidahan nina Gerald Anderson at Kylie Padilla under Mavx Productions na kinunan pa sa Switzerland ay umiikot sa kuwento ng mental health, natanong ang aktor kung na-experience na ba niya ito?

Sey niya, “Hindi ko alam, baka kasi mayabang ang dating ko. ‘Pag umabot kasi ako do’n sa parang giving-up, hindi talaga, eh. Hindi ko hinahayaan umabot do’n.

“Kapag may challenge, problema, obstacles na dumating sa buhay ko, gusto ko sana, tapusin siya agad. Hindi ako lumalayo. Hindi ako mag-a-abroad, Gusto ko lang harapin at tapusin. At para hindi stressful ang buhay.”

Kung mag-a-abroad man daw siya, dahil mag-e-enjoy siya at hindi para tumakas lang.

Sa isang banda, kinokonsider ni Gerald na blessing daw talaga na maka-work niya si Kylie.

“What a blessing, what a great opportunity. Kasi, it opens door. At sana, maka-work ko pa si Kylie. Napakahusay niya and naging mas madali ang trabaho namin because of her,” sey niya.

Ang ‘Unravel’ ay showing na ngayong April 8.