Eisel natulala sa kaguwapuhan ni Carlo

Walang kaabog-abog na inamin ni Eisel Serrano na ‘crush’ talaga niya ang leading man niya sa pelikulang ‘Love You Long Time’ na si Carlo Aquino.

At sino nga ba ang hindi magkaka-crush kay Carlo, na kahit sabihin mo pang 37 years old na, ang lakas pa rin ng sex appeal, dahil ang guwapo, makisig pa rin, at super talented nga, ha!

“Opo, crush ko talaga siya. Bata pa lang ako, nakikita ko na siya. Ang una kong napanood na pelikula niya ay ‘Kokey’. Hahahaha!

“That young, kilala ko na siya. Hinahangaan ko talaga siya!

“So noong first time ko siyang na-meet, ‘yung expectation ko sa kanya, mas nalagpasan pa. Physically ang guwapo talaga niya. Na-starstruck, natulala ako noong una ko siyang makita. Ang guwapo po kasi niya, lalo na in person.

“At saka, very friendly talaga siya, dahil siya nga ang nag-approach. At very sweet siya. Kaya super crush ko talaga siya.

“Hindi ko ini-expect na magiging matalik na kaibigan ko siya. Nakakapag-usap kami, natatawagan ko siya anytime,” sabi ni Eisel.

Well, super happy nga si Carlo na kapag may mga bagong artista na ilulunsad sa pelikula, isa siya sa mga napipili. Remember, naipareha sa kanya si Julia Barretto noong i-launch ito sa isang seksing pelikula. Gano’n din si Maine Mendoza, ‘di ba? At ngayon nga ay si Eisel.

“Masaya ako siyempre, na naiiip nila ako. Kailangan ko ng trabaho. Hahahaha! May anak na ako.

“Thankful talaga ako na kahit may pandemic, dumami ang mga gumagawa ng pelikula. Nabigyan ng chance ang mga bago, pati na ang mga luma, na makapagtrabaho,” sabi ni Carlo.

Anyway, at siyempre, palagi ay may chemistry naman si Carlo sa mga nagiging ‘babae’ niya sa harap ng kamera.

“Mas open na kasi ako ngayon as a person. Noon mailap ako sa mga tao. Takot ako sa mga interview. Pero, ang tanda ko na, so nabago na ang pakikisama ko sa mga kaharap ko,” sey ni Carlo.

Ayaw munang sabihin nina Carlo at Eisel kung may kissing scene sila sa ‘Love You Long Time’. Panoorin na lang daw. Pero ang sure raw sila, maraming mapupulot na aral ang mga manonood sa pelikulang ito ni JP Habac, na kasali nga sa first Summer Metro Manila Film Festival 2023. (Dondon Sermino)