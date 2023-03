Dating BARMM police chief pinalagan paratang na estapador

Inalmahan ng sinibak na si dating Bangsamoro regional police director Brig. Gen. John Guyguyon ang paratang na nang-estafa siya dahilan para alisin siya sa kanyang puwesto.

Iginiit ng opisyal na nakaladkad ang kanyang pangalan sa dalawang kaso ng syndicated estafa dahil ginamit siya bilang ‘incorporator’ at wala aniya siyang hinawakan kahit na isang kusing sa sinasabing koleksyon ng pera ng isang financing company.

Samantala, sinabi ni Philippine National Police (PNP) spokesperson P/Col. Jean Fajardo na hindi naimpormahan si Guyguyon sa preliminary investigation para maibigay ang kanyang panig kaya isinampa ng mga piskal ang kaso at mag-isyu ng arrest warrant ang korte.

“May lupa na dapat bibilhin itong mga complainant at through this company kung saan isa po sa incorporator si General Guyguyon ang dapat sanang mag-po-provide ng loan sa kanila,” ani Fajardo sa isang news briefing sa Camp Crame sa Quezon City.

Hindi naman pumalag ang opisyal nang dakpin siya ng mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) sa kanyang opisina sa Camp SK Pendatun sa Parang, Maguindanao del Norte noong Miyerkoles nang gabi.