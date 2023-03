Dagdag-suplay sa tubig tinabla ng NWRB

IBINASURA ng National Water Resources Board (NWRB) ang hirit ng mga water concessionaires na dagdagan ang alokasyon na tubig sa kanila sa harap ng banta ng El Niño, at problema sa supply ng tubig.

Pero ayon sa NWRB, nagdesisyon na rin sila na hindi na ituloy ang pagbabawas ng water allocation na ipatutupad sana simula ngayong araw, Abril 1.

“We have to be cautious in granting at ah masasabi natin na nasa conservation tayo in managing the situation sa Angat Dam considering this ah advisory in El Niño,” paliwanag ni Dr. Sevillano David Jr., Executive Director ng NWRB.

Inaalala kasi nila na may paparating na El Niño, at ang dapat na magpupuno o magbabalik ng mawawalang tubig sa summer na ulan, ay magiging bihira lang o halos wala.

Humirit ang Manila Water at Maynilas na dagdagan ng 2 cubic meters per second ang inilalaan sa kanila. Kasalukuyan itong nasa 50 cubic meters.

Pero imbes na itaas ay ibababa pa sana ito ng NWRB.

Ngunit dahil sa sitwasyon ng mahahabang water interruptions, nagpasya ito na hindi na bawasan, bagkus ay mana­natili na muna ito sa 50 cubic meters per second hanggang Abril 15.

Matapos iyon ay muli nilang pag-aara­lan ang sitwasyon.

Hinikayat naman ng NWRB ang publiko na maging matipid sa tubig. ­(Catherine Reyes/Natalia Antonio)