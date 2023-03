Big-time tulak timbog sa P12M shabu

Nasa P12 milyon na halaga ng umano’y shabu ang nasamsam ng mga tauhan ng Manila Police District (MPD) mula sa isang hinihinalang tulak sa buy-bust operation sa Quiapo, Maynila kahapon nang madaling-araw.

Nasa kustodiya ng MPD-Police Station 14 ang suspek na si Salaudin Baumal, 26-anyos, alyas ‘Kulot’ at residente ng Pasig City na nahaharap sa kasong pag­labag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.

Ayon kay PS-14 commander P/Maj. Gil John Lobaton, dalawang pulis ang umaktong buyer ng shabu at nakaiskor sa suspek ng P1,000 halaga ng droga sa Room No. B4, Balay sa Ciudad, Quezon Blvd., Barangay 391, Quiapo, Maynila bandang alas 2:30 nang madaling-araw.

Matapos madakip, nasamsam kay Baumal ang 10 medium-heat na transparent plastic sachet at isa pang mala­king plastic ng umano’y shabu na may timbang na 1.750 gramo na nagkakahalaga ng P11.9 milyon at timbangan.

Samantala, pinapurihan naman ni MPD director PBGen. Andre Dizon ang mga tauhan ng MPD-PS14 dahil sa pagkakaaresto sa suspek.

“This is quite an accomplishment for the men and women of PS14 and the Manila Police District. This demonstrates our relentless campaign to resolve and to go all-out in our fight against illegal drugs to clear our barangays of this menace to the society,” ani Dizon. (Juliet de Loza-Cudia)