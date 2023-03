Belle most expensive star sa prom

Kung ikukumparta kay Belle Mariano, nagmukhang cheap ang ibang total-look o paandar na itsura ng mga kasabayan niyang Star Magic stars sa katatapos lang na ‘Star Magic Prom’. Siya nga ang hinirang ng buong social media bilang pinaka-mamahalin o ‘most expensive star’.

Halos 100 million pesos lang naman ang buong get-up o ang mga isinuot ni Belle sa nasabing event.

Hinimay ng Preview Ph sa kanilang tweet ang halaga ng bawat suot ni Belle, mula sa kanyang hikaw, kuwintas, sapatos, at gown.

Sa larawan ni Belle na pinoste sa tweet ng Preview Ph, nakasulat ang bawat presyo ng mga nabanggit.

Ang earrings ay nagkakahalaga sa P78,958,000. Necklace ay P11,859,900. Ang shoes na design ng international designer na si Gianvotti Rossi ay P42,043.36. Gown na gawa ni Francis Libiran ay P900,000.

Sa computation nila, ang total ay 91.7 million pesos lahat ang suot ni Belle sa nasabing event.

Ang presyo ng bawat suot ni Belle ay mula sa kanyang stylist at designer na nakausap ng naturang Preview PH.

Kaya naman karapat-dapat lang na tanghaling Prom Queen si Belle, hindi lang dahil sa lakas ng dating niya at ng ka-love team na si Donny Pangilinan (na siyang naging Prom King), kundi dahil na rin sa value ng suot niya na presyo na ng isang magarang bahay sa isang sosyal na village, ha!

Siguradong tulo-laway at shocked lahat ng millennial stars na naging bahagi ng ball nang malaman nila ang presyo ng mga suot ni Belle.

Samantala, sinasamba ngayon si Belle sa social media ng kanyang fans.

Priscilla handa na sa bakbakan

Handa na sa sabong at bakbakan si Priscilla Meirelles sa hindi niya tinutukoy na kalaban noong una pero malinaw sa naging Instagram story niya kamakailan na umano’y may lumalandi sa kanyang mister na si John Estrada.

Matatandaang sentro ng IG story ni Priscilla ang pangungulekta niya ng sagot mula sa mga netizen kung ano ang dapat gawin sa isang babaeng inaaliw ang isang kasal na lalake.

Natunugan ng mga ‘Marites’ ang panggigigil ni Priscilla sa isang babae na lumalandi sa kanyang asawa, kaya dito sumulpot ang mga salitang ‘anaconda’, ‘linta’, ‘hitad’, ‘burikat’, at kung ano-ano pa.

Sinasabing ang babae umano ay isang influencer mula sa Cebu, na nag-post pa raw sa social media account nito ng Viber messages nila ni Prescilla.

At hindi basta natapos ang isyung ito dahil sa latest post ni Priscilla, nagbabanta na ito’t sinabing ibinaba na raw niya ang kanyang korona para sa anumang bakbakang haharapin nya.

Aniya, “Sometimes you just have to throw on your Crown and remind them who they’re dealing with.”

Selfie habang nasa loob ng sasakyan siya ng sasakyan ang larawang pinoste ni Priscilla sa kanyang Instagram.

Hagip sa kamera ang kanyang only daughter na natutulog.

Malinaw na ang sabong ni Priscilla ay para sa kanyang anak sa hashtag nitong #igotyourback #womenempoweringwomen.