Wesley So hebigat karibal sa 2023 Grand Chess Tour

ASINTA ni Super Grandmaster Wesley So na sumilo ng unang kampeonato ngayong taon paglahok nito sa Grand Chess Tour 2023 na isusulong sa Mayo 4 hanggang 16 sa Bucharest, Romania.

Inaasahang mapapalaban nang husto si 29-year-old So sa nasabing event na lalahukan din ng mga tigasing grandmaster sa buong mundo.

Markado ang No. 2, 3 at 4 sa world rangkings na sina GM Ian Nepomniachtchi ng Russia, GM Ding Liren ng China at GM Alireza Firouzja ng Frane, ayon sa pagkakasunod.

Nasa No. 8 si former Philippine Chess team star player So tangan ang ELO rating na 2760.

Ang ibang kalahok sa tournament ay sina GM Anish Giri ng the Netherlaands, GM Fabiano Caruana ng USA, GM Maxime Vachier-Lagrave ng France, GM Jan-Krzysztof Duda ng Poland at GM Richard Rapport ng Romania.

Dadalhin ni So ang bandera ng Amerika sa nasabing torneo. (Elech Dawa)