‘Tukaan’ nina Marco, Heaven pinagkaguluhan

Nagliliyab sa init ang lambingan nina Marco Gallo at Heaven Peralejo na nagdulot ng iba’t-ibang reaksyon sa mga netizen sa nasilip na Instagram video post ng aktor.

Mapapanood ang dalawa na naka-selfie mode sa kanilang kamera. Hawak muna ni Heaven ang kamera at pagharap nito kay Marco ibinigay nito ang cellphone para tuluy-tuloy makunan ang kanilang eksena.

Nang magharap na ang dalawa, walang kaabog-abog na nagtukaan na agad sila.

Sa caption, lumalabas na si Marco ang tinamaan sa harutan at lambing sa kanya ni Heaven.

Aniya, “Why do my days feel lighter when I’m with you.”

Ikinawindang ito ng mga netizen.

Matinik sa babae ang komento ni @joyeuniiiii, “OMG! From Kisses to Vivoree and now Heaven???”

Marami naman ang umaasang magkakatuluyan ang dalawa dahil ‘PBB’ pa lang ay bet na ni Marco si Heaven.

Wala pang official confirmation mula kina Heaven at Marco sa estado kung bakit ipinangalandakan nila ang kanilang “tukaan” sa madlang Abante. (Ayon sa isang taga-Viva na tinanong ko, part daw ng VivaOne series na ‘The Rain in España nina Marco at Heaven ang ‘tukaan’ na ‘yon — Editor) (Rey Pumaloy)