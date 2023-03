Tinipid sa playing time! Bismark Lina nilayasan Maroons, tumalon sa San Beda University

DAHIL sa kakulangan ng playing time at paglamlam ng karera sa University of the Philippines (UP) Fighting Maroons, nagdesisyong dalhin ni dating Under-16 Batang Gilas member Bismarck Lina ang kanyang kakayanan sa San Beda University (SBU) Red Lions sa National Collegiate Athletic Association (NCAA).

Dalawang taong sinubukang makipagsabayan sa playing time ng 22-anyos na forward sa Fighting Maroons sa likod nina Carl Tamayo, Zavier Lucero, Henry Galinato at James Spencer subalit lubhang malalim ang bench players ng koponan upang matabunan ito sa likod ng mga kakampi.

Inihayag ng 6-foot-5 forward ang paglisan sa Katipunan-based squad sa kanyang inilabas na tweet para sa UP community at anunsiyong pagtalon sa 21-time NCAA champions mula sa Mendiola.

“To all my coaches, teammates, and managers, thank you. And to the UP community, forever grateful ako sa inyo for being my home for the past 2 years. I’ll never forget you all,” pahayag ni Lina. “Love you guys. Hanggang sa muli!”

Sa paglipat nito sa San Beda sa ilalim ng batang coach na si Yuri Escueta, mabibigyan niya ng panibagong lalim sa big man na pwesto ang koponan matapos ang pag-alis nina forward Justine Sanchez at Winston Ynot patungong pro.

Lumipat din si Rhayyan Amsali at maaaring huling laro nina John Bryle Bahio at Filipino-Canadian James Kwekuteye, habang makakasama niya sa koponan ang kapwa dating UST Tiger Cubs na si Jacob Cortez, gayundin sina Ralph Penuela, Yukien Andrada, Gab Cometa, Cyrus Llanera, Peter Alfaro at Damie Cuntapay.

Maghihintay muna ng isang taon si Lina na residency sa San Beda bago ito maglaro sa ika-100th season ng NCAA sa 2024. (Gerard Arce)