Seafoods ginawang souvenir sa kasal

Nauuso na ngayon ang iba’t ibang mga paandar na ipinamimigay sa mga bisita, gaya na lamang ng newly-wed couple na ito na namigay ng lamang-dagat.

Ito ay sina Berline at Noel mula Bulacan na pumukaw ng pagkamangha online dahil sa kanilang ‘Seafood Souvenirs’ sa mga bisitang dumalo sa kanilang pag-iisang dibdib.

Nagkakilala umano ang naturang couple noong sila’y high school pa lamang at pareho ring nagtapos ng kursong Nursing. Ngayon, mayroon silang sariling resto, ang “LBA Aquafarm Seafood and Dampa Paluto” na sa Bulacan ang lokasyon.

Kaya naman ito ang naisipan nilang gawin sa kanilang kasalan. Bukod dito, Talipapa style rin ang eksena ng kanilang reception.

Ilan sa mga lamang-dagat na kanilang ipinamigay ay ang naglalakihang mga alimango, hipon, fish balls, at samu’t saring mga gulay na talagang fresh na fresh pa!

Dahil dito, maraming netizen ang nagpahatid ng kani-kanilang pagbati.

Para kay Feandy Gonzales, ani, “Congrats n best wishes magandang idea n Good luck n God bless.”

“Si unique and special, at may ulam na mga ninong at ninang! Congrats and best wishes God bless your marriage forever,” puri ni Vicky Dela Cruz.

“I love the idea lalo na paborito ko ang crabs. Congratulations and best wishes to the newly wed,” dagdag pa ng user na si Dhelle Li Kado. Moises Caleon)

(Aldrik Gohel/Facebook)