Sapol ng injury sa tuhod! Leila Cruz ng La Salle ekis na sa 85th UAAP

OUT na sa mga natitirang laro ng 85th University Athletic Association of the Philippines (UAAP) women’s volleyball tournament si Leila Cruz ng La Salle dahil sa kanyang ACL tear.

Kinumpirma ito ni La Salle assistant coach Noel Orcullo.

“Sad to say, si Leila may ACL [tear]. Tatanggapin na lang namin, although positive naman ‘yung bata sa sarili niya,” saad ni Orcullo.

Natamo ni Cruz ang ACL tear habang nasa bakbakan sa pagitan ng La Salle at defending champions National Univetsity (NU) Lady Bulldogs noong Sabado kung saan bigla na lang napuruhan ang kanyang tuhod pagbagsak niya.

“Kung anuman ang maging outcome ng MRI niya, tatanggapin naman namin. ‘Yun nga lang, nawalan kami ng vital part sa team, so we have to move on,” ani Orcullo. (Cyreel Zarate)