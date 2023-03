Russell Westbrook walang sablay sa tres

SUMAKAY ang Clippers sa perpektong shooting nina Russell Westbrook at Robert Covington mula sa labas ng arc para ibaon ang Memphis 141-132 Miyerkoles ng gabi.

Parehong season-highs ang produksiyon nina Westbrook (36 points) at Covington (27). Kumalas sa final 7 minutes ang Los Angeles sa tulong ng 12 sa fourth quarter ni Bones Hyland tungo sa 20 points.

Pasok ang limang tres ni Westbrook na namigay pa ng 10 assists, 9 of 10 mula sa field si Covington kabilang ang pito sa long range. Overall ay 22 for 37 sa 3s ang LA.

Umiskor ng double digits ang limang starters ng Grizzlies sa pangunguna ng 36 ni Ja Morant at 30 ni Dillon Brooks pero kinapos.

Garahe sa Clippers si Paul George (right knee), late scratch pa si Kawhi Leonard (personal).

No. 2 sa West ang Memphis (48-28), No. 5 ang Clippers (41-36). (Vladi Eduarte)