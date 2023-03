Righteuos Ruby markado sa pista

IPAKIKITA muli ng kabayong si Righteous Ruby ang kanyang angas sa pista paglarga nito sa 2023 Philracom “Henry Cojuangco Cup” na pakakawalan sa Metro Turf sa Tanauan City sa Batangas sa darating na Linggo.

Rerendahan ni former Philippine Sportswriters Association (PSA) Jockey of the Year awardee Jonathan Hetnandez, inaasahang mapapalaban nang todo si Righteous Ruby kontra anim na tigsing kabayo.

Ang ibang inaasahang ilalahok ng kani-kanilang kuwadra sa event na suportado ng Philippine Racing Commission ay sina Bombay Nights, Civics Class, Runway Dreamer, Shastaloo, Time For Glory at Treasure Hunting.

Nakalaan ang P1.5M premyo na ikakalat sa unang apat na kabayong tatawid sa meta sa distansiyang 1,800 metro.

Kuubrahin ng owner mananalong kabayo ang P900,000, mapupunta sa second placer ang P337,500 habang P187,500 at P75,000 ang third at fourth.

Magbubula rin ang breeder ng winning horse ng P75,000, habang para sa second at third ang P45,000 at P30,000. (Elech Dawa)