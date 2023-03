Richard, Sarah ‘honeymoon’ in Spain

Bukas (Friday) ang alis pa-Spain ng mag-asawang Richard Gutierrez at Sarah Lahbati.

Ang biro ko nga sa kanila, ‘honeymoon’ na naman nila ‘yon, pero natawa lang sila dahil hindi naman sila lang ang pupunta ng Europe.

Kasama nilang aalis ang mga anak na sina Zion at Kai.

Bale Ducati event ang pupuntahan doon ni Richard at plus one niya si Sarah at naisipan nilang isama ang dalawang bata.

“Ducati is flying Chard and I. Naisipan lang namin na isama ang kids. No yaya. Kami lang ni Chard ang mag-aalaga sa kanila.

“Family bonding,” tsika ni Sarah nang makausap namin.

Sa Valencia muna sila ng ilang araw at pupunta rin ng Madrid.

Bale sa April 10 na raw ang balik nila ng ‘Pinas.

Tamang-tama naman daw na taping break si Richard sa ‘The Iron Heart’ action-drama series niya sa ABS-CBN.

Actually, ngayon din bumalik ng Maynila ang pamilya mula naman sa Baguio City.

“Driving back to Manila to unpack and pack for Spain naman,” kuwento pa ng misis ni Richard.

Masaya nga pala dahil magkikita kami sa Madrid nina Richard, Sarah, Zion at Kai para naman mainterbyu ko sila for ‘Anything Goes’ show ko sa Abante TeleTabloid.

“Exciting na magkikita-kita tayo sa Madrid, Kuya Jun,” sey ni Sarah.

How exciting! (Jun Lalin)