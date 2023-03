‘Pilipino Ako, Ito Ang Aking Lahi’ eksibisyong sining Biswal ni Reuben Laurente

‘Pilipino Ako, Ito Ang Aking Lahi,’ ang eksibisyong sining biswal ay nagpapakita ng napakalaking pagmamahal at pagsamba ni Reuben Laurente para sa bansa. Si Reuben Laurente ay isang batikang mang-aawit at world class performer.

Bilang isang makabayang Pilipino, lagi siyang bukas sa pagpapahayag ng kanyang sarili kung bakit dapat ipagmalaki kung saan ka nanggaling, ang iyong mga ugat, ang iyong ninuno, ang iyong lahi; dahil lahat ng ito ay makabuluhan at mahalaga sa paghahangad ng pagkakakilanlan bilang isang indibidwal at bilang isang mamamayan ng isang bansa.

Ang sining biswal exhibit ay kanyang sariling paraan ng pagpapahayag ng kanyang sarili kung bakit dapat nating ipagmalaki ang pagiging Pilipino. Ito ang kanyang pagpupugay para sa kanyang minamahal na bansa, ang Pilipinas, at ang mayamang pamana nitong kultura na inilalarawan sa kanyang mga gawa.

Matutunghayan sa ‘Pilipino Ako, Ito Ang Aking Lahi’ ang 44 na painting na nahahati sa apat na kategorya: A. ‘Ang Babaeng Pilipino’. B. ‘Kwentong Bayan At Iba Pa’. C. ‘Mwebles’ at ‘Pagdiriwang.’

Kwento ni Reuben: “I proposed this exhibit to the Gallery Exhibit section of the NCCA so I can be awarded as one of the 20 exhibit grantees for 2023. Producing and sponsoring exhibits for both emerging and established Filipino artists is part of NCCA’s many projects as part of the implementation of ways in order to conserve and promote the nation’s historical and cultural heritage and in this regard, in the field of visual arts.

Dagdag pa ni Laurente: “This is my second visual art exhibit and my very first solo exhibit. Some paintings here, I did in 2013 while on board a ship. Painting was my way of resting my voice. You know, I suffered from acute laryngitis while working on the high seas. Doing all these was my manner of destressing. The rest of what people will see, are products of resilience and faith in the Lord during the pandemic years of 2020, 2021, and 2022, and 2023, while waiting for a reprieve from the pandemic.”

Ano ang maaari nating asahan mula sa mga piraso ng sining? Sagot ni Ruben: “Dadalhin ka nito sa cultural arts lane at hayaan mo ang mga ito na pasiglahin muli ang iyong mga puso at isipan na nagpapaalala sa iyo kung bakit tayo sa maraming paraan ay isang natatanging lahi, kung bakit tayo ay nagkakahalaga ng lahat ng pandaigdigang pagkilala at atensyon , at kung bakit dapat tayong lahat ay ipagmalaki na nagsasabing,, ‘Pilipino Ako, Ito Ang Aking Lahi!’

Pagtatapos ni Reuben: “Nais kong pasalamatan ang NCCA para sa platapormang ito at pisikal na lugar na ibinigay nila sa akin upang i-promote sa aking maliit na paraan kung ano ang aking itinataguyod at iyon ay ang pagpapalaganap ng kamalayan tungkol sa pagmamahal sa iyong kultural na pinagmulan at pagmamalaki bilang isang Pilipino.

Ang ‘Pilipino Ako: Ito Ang Aking Lahi’ ay matutunghayan mula sa Abril 6 – 30 sa National Commission for Culture and the Arts at 633 General Luna St. Intramuros Manila. May Artist’s reception (ribbon cutting ceremony) na mangyayari sa Abril 12, 2023.