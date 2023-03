Pagtataguyod sa kapakanan ng ating mga sundalo tungo sa mas ligtas, komportableng Pilipinas

Sa kabila ng kanilang napakahalagang papel sa ating bansa, bigyan natin ng karampatang pansin ang mga sakripisyo at serbisyo ng ating military at uniformed personnel. Hindi lamang sila responsable sa ating seguridad at proteksyon, tungkulin din nila ang pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa ating lipunan.

Dahil dito, napakahalaga na patuloy nating bigyan ng suporta at pansin ang kapakanan ng ating kasundaluhan. Isa riyan ang pagbibigay sa kanila ng sapat na benepisyo, suweldo, at iba pang insentibo. Kailangan din nating siguraduhin na may sapat silang mga pasilidad, kagamitan, at equipment upang masiguro ang kanilang kaligtasan at mas epektibong maprotektahan ang ating mga mamamayan.

Ito po ang dahilan kaya noong March 28, sinaksihan ko ang ribbon-cutting ceremony ng bagong renovate na auditorium at blessing ng bagong 256-slice CT scan machine sa Victoriano Luna General Hospital sa Camp Colonel Victoriano K. Luna sa Quezon City.

Bilang military hospital, mahalaga na mapaganda ang mga pasilidad at kagamitan ng V. Luna General Hospital upang mas mabigyan ng maayos na tulong medikal ang mga sundalo at kanilang mga pamilya. Mayroon ring Malasakit Center sa Veterans Memorial Medical Center para makatulong sa pagpapagamot ng mga nangangailangan ng medical assistance.

Sa ating pagbisita, namahagi rin tayo ng kaunting tulong sa 424 na pasyente sa ospital, kabilang ang military at enlisted officers, at officer dependents. Masaya ako na kahit sa ating munting paraan ay nakapagdala tayo ng ngiti sa mga pasyente at naipakita natin ang ating suporta sa kanila.

Bilang Vice Chair ng Senate Committee on National Defense, makaaasa naman kayo na patuloy kong isusulong ang kapakanan at karapatan ng ating uniformed personnel nang sa gayon ay mas magampanan pa nila nang maayos ang kanilang napakahalagang mga tungkulin.

Sa katunayan, ipinaglaban namin noong administrasyon ni dating pangulong Rodrigo Duterte ang pagtataas sa sahod at benepisyo ng ating militar at pulisya, kasama rin ang coast guard at iba pang uniformed personnel. Sa Senado, nag-file din ako ng Senate Bill No. 422 na naglalayong magbigay ng free legal assistance sa mga uniformed personnel na nangangailangan nito kung sakaling may haharapin silang kaso habang nasa duty. Basta paalala ko sa kanila palagi: gawin lang ang tama at naaayon sa batas.

Sinuportahan din natin ang pag-amyenda sa mga probisyon ng Republic Act 11709 para maisa-ayos ang sistema ng promotion, retirement at tour of duty para mas mapalakas at mas maging responsive ang batas sa pangangailangan ng mga sundalo at ng AFP. Buo ang suporta ko sa kasundaluhan at sa kung ano ang makakabuti sa kanila at sa bansa.

Isa rin ang Malasakit Center program sa ating mga inisyatiba na malaki ang tulong sa ating kasundaluhan at sa kanilang mga pamilya sa pamamagitan ng pagbibigay nito ng access sa kanila sa medical assistance mula sa gobyerno.

Sa kasalukuyan, mayroon na tayong 157 na Malasakit Centers sa buong bansa na handang tumulong sa ating mga kababayan. Noon lamang March 27, binisita natin ang isa sa centers na matatagpuan sa Oriental Mindoro Provincial Hospital sa Calapan City.

Namahagi rin tayo ng tulong sa mga biktima ng oil spill sa Pola at Roxas sa naturang probinsya sa parehong araw. Una na tayong namahagi ng tulong sa mga taga-Gloria at Pinamalayan noong March 23 at 24, at hangad pa natin na makapag-abot ng tulong sa iba pang apektadong mga residente sa mga susunod na araw.

Sa Calapan City, dinaluhan natin ang inagurasyon ng world-class passenger terminal building sa Port Area ng siyudad. Ito ang pinakamalaking port terminal sa buong bansa kung saan sinimulan ang konstruksyon sa ilalim ng ‘Build Build Build’ program ng Duterte administration at natapos sa liderato ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nagpapasalamat tayo sa kasalukuyang administrasyon sa ‘Build Better More’ program dahil hinangad nitong maipagpatuloy at palawakin pa ang magagandang nasimulan ni dating Pangulong Duterte.

Dumalo rin tayo sa groundbreaking ng isang Super Health Center sa siyudad. Kasunod nito, ininspeksyon din natin ang Sentrong Pagkabataan project sa lungsod. Sinuportahan natin ang pagpopondo sa mga naturang proyekto bilang Vice Chair ng Senate Committee on Finance.

Noong March 26, nagtungo naman kami ni dating pangulong Rodrigo Duterte sa bagong renovate na House of Hope sa Margarita Villa sa Bajada, Davao City upang ipakita ang pagmamahal namin sa cancer patients doon. Sa mga hindi nakaaalam, nai-donate ni Tatay Digong ang naturang pasilidad para mas mapangalagaan ang mga batang may sakit na cancer habang sila ay sumasailalim sa kanilang mga treatment. Patunay ito na hindi matitinag ang aming suporta at pagmamahal sa mga pasyenteng may sakit na cancer.

Binisita naman namin ni Senador Robinhood Padilla ang Malasakit Center sa Baguio General Hospital noong March 25. Nagkaroon din kami ng dalawang relief operations para sa mga mahihirap at market vendors sa Baguio City na apektado ng isang fire incident sa kanilang public market kamakailan lamang.

Noong March 24, personal tayong bumisita sa bayan ng Cordova sa Cebu para sa sa site inspection ng itatayong Super Health Center. Nagkaloob din tayo ng tulong sa mga TODA drivers doon. Dumalo rin tayo sa groundbreaking ng Super Health Center sa Toledo City, Cebu, at namahagi ng tulong sa mga PWDs. Matapos ito ay dinaluhan din natin ang pagbubukas ng ika-157 na Malasakit Center sa bansa sa Cebu City Medical Center.

Samantala, tumulong din tayo sa mga kababayan nating nasunugan sa Cebu City bago daluhan ang Liga ng Barangay sa Pilipinas clustered General Membership Assembly sa Waterfront Hotel sa nasabi ring siyudad.

Nitong linggo rin, tumulong din tayo sa mga nasunugan sa Binondo, Manila City, at kahapon, dumalo naman tayo sa ika-32 Annual Convention ng Prosecutor’s League of the Philippines, Inc. kasama si dating pangulong Duterte sa Davao City.

Tuluy-tuloy rin ang pag-iikot ng aking opisina upang mamahagi ng tulong sa mga nasunugan sa Pasig City; Magalang, Pampanga; Bacolod City, Negros Occidental; at mga residente sa Tabaco City, Albay; San Jose at La Paz, Tarlac; Peñaranda at Gapan City sa Nueva Ecija; Sta. Maria at Pulilan sa Bulacan; Tanauan, Batangas; Dinagat sa Dinagat Island; Pulupandan at Bacolod City, Negros Occidental.

Makaaasa po kayo na patuloy kong pagsisilbihan ang lahat ng mga Pilipino sa abot ng aking makakaya. Sa bawat sandali ng aking paglilingkod, itinuturing ko na isang malaking karangalan ang magserbisyo sa mga Pilipino at sa ating Inang Bayan. Nagpapasalamat din ako sa inyong patuloy na pagtitiwala at suporta. Sisiguraduhin ko po na gagampanan ko nang maayos ang aking mga tungkulin sa abot ng aking makakaya, sa loob o labas man ng Senado.