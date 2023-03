Nagbabantang krisis sa tubig

Magandang araw muli, mga kababayan kong Bicolano! Noong Marso 22, ginunita ang World Water Day sa buong mundo. Layunin nitong magkaroon ng kamalayan ang mga taong walang access o hindi nakakagamit ng malinis na tubig.

Sa Pilipinas, personal na nakiisa sa selebrasyon ang ating mahal na Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos, Jr. Sa kanyang pagdalo sa 6th Edition ng Water Philippines Conference and Exposition, malungkot niyang inamin na nahaharap sa krisis sa tubig ang bansa.

“When they say water is life, it’s not just a cliché, it’s a truism. And it is something that we must always keep in mind especially now,” wika ni Pangulong Marcos sa naturang pagtitipon.

Ito raw ang dahilan kaya nilagdaan niya ang Executive Order na lumilikha sa Office of Water Management. Layunin ng ahensiyang pangasiwaan ang water resources ng bansa at tumugon sa mga suliranin ukol sa kalikasan.

Batay sa ulat ng National Water Resource Board (NWRB), 11 milyong pamilya ang walang access sa malinis na tubig sa Pilipinas. Ito ay kumakatawan sa 41.6% ng mahigit 26 milyon na kabuuang bilang ng pamilyang Pilipino sa bansa.

Kaya naman isinusulong ng ilang kasamahan nating mambabatas sa Kongreso at Senado ang paglikha ng Department of Water Resources at Water Regulatory Commission. Madami rin iba pang panukala na layong obligahin ang mga water service providers na magsumite ng water safety plan at magsagawa ng over-all examination sa kalidad ng tubig kada dalawang buwan.

Ang inyong lingkod at ang Ako Bicol Party-list naman, patuloy na gumagawa ng hakbang upang mabigyan ng malinis na tubig ang ating mga kababayan. Marami na po tayong ipinagawang solar-powered water supply systems sa Bicol Region ngunit marami pang mga kababayan natin ang nangangailangan ng malinis na inuming tubig.

Base sa pagtaya ng National Household Targeting System for Poverty Reduction ng Department of Social Welfare and Development, mahigit sa 180,000 Bicolano ang walang napapagkunan ng malinis na inuming tubig.

Kamakailan lamang, inikot ng Ako Bicol Party-list ang ilang barangay at munisipalidad sa Camarines Norte upang magsagawa ng geo-resistivity survey para sa mga itatayo nating solar-powered water supply systems.

Nagkaroon po tayo ng naturang aktibidad samga sumusunod na barangay: Pambuhan, Mercedes; Masalong Salong, Mercedes; Zone 2, Brgy. Awitan, Daet; Zone 7, Brgy. Dogongan, Daet; at Mancruz, Daet.

Titiyakin po nating patuloy ang ating proyekto na naglalayong bigyan ang bawat Bicolano ng malinis na supply ng tubig.

Samantala, masaya kong ibabalita sa inyo na pormal nang binuksan ang Ako Bicol Cup Camarines Sur na ginanap sa Fuerte CamSur Sports Complex noong Sabado, Marso 25, 2023.

Pinangunahan ng inyong lingkod, kasama sina Congressman Jil Bongalon, Ako Bicol Executive Director Atty. Alfredo Garbin, Jr. at mga local chief executives ang opening ceremony ng ating pa-liga sa basketball.

Sinimulan ang event sa pamamagitan ng performance ng Mariners Marching Band and Majorette na sinundan ng pagparada ng 36 koponan na kumakatawan sa mga bayan at siyudad ng Camarines Sur. Lahat ng mga manlalaro may libreng sapatos at jersey pa mula sa inyong lingkod at sa Ako Bicol.

Ang tinaguriang ‘Pinoy Sakuragi’ na si Marc Pingris ang nanguna sa ating ceremonial torch run at nag-iwan din ng inspirational message para sa mga manlalaro. Inabangan din ang sing and dance performance ng aktres na si Chie Filomeno .

Ito na ang pangalawang season ng basketball tournament ng Ako Bicol na inilunsad sa Albay noong Nobyembre ng nakaraang taon sa inisyatibo po ng inyong lingkod.

Naniniwala po kasi ako na ang sports ay mabisang paraan upang makamit ang positibong pagbabago kaya naman ang Ako Bicol Cup ay isa lamang sa mga tulay upang masuportahan ang development ng bawat komunidad.

Samahan po ninyo ako sa magandang hangarin natin para sa ating mga kababayan. Hanggang sa muli, mga kababayan kong Bicolano!