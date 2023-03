Myla Pablo, F2 Logistics pramis maangas na balik

PURSIGIDO pang mas pag-igihan ng F2 Logistics Cargo Movers ang susunod na kampanya sa Premier Volleyball League (PVL) matapos makuha ang kauna-unahang podium finish na kasunod ng matinding pagpapasikat nina Myla ‘Bagyong’ Pablo at Kim Kianna Dy.

Eksaktong nanumbalik ang magandang laro ng 2021 PNVF Champions League MVP at best opposite hitter na si Kianna pagtuntong ng semifinals at battle-for-third kung saan nagawang walisin ang PLDT High Speed Hitters sa best-of-three bronze medal game.

Nagsisimula pa lamang ang Cargo Movers na makuha ang tamang timpla ng kanilang laro kasunod ng ilang pagbabago sa koponan nang idagdag sina two-time conference MVP Pablo, dating National University Lady Bulldogs Chinnie Arroyo at pagbabalik ni Cha Cruz-Behag, habang minanduhan ito ng kauna-unahang babaeng head coach sa katauhan ni dating NU juniors at national team coach Regine Diego.

Tila nagpahayag pa ng babala ang mga manlalaro nito na mas higit na magiging mabagsik ang tikas at tindig ng Cargo Movers sakaling 100 porsiyento nang maka-recover sa kanyang injury si Pablo, habang unti-unti muling nagkaka-amuyan sa laro ang mga beteranong players nito.

Nakatulong rin ang pagbabalik sa kumpetisyon ni legendary coach Ramil De Jesus na pansamantalang nagpahinga sa pagtitimon sa hindi malinaw na kaganapan, na lalo pang inspirado at mataas ang motibasyon sa susunod na kumperensya na makamit ang pinakaminimithi nilang layunin – ang magkampeon. (Gerard Arce)