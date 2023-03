Maymay hanggang recording na lang ba?

Balik-recording si Maymay Entrata para sa kanyang latest single.

Sa photo tweet nga ng Star Magic Philippines ay ibinalita ang pagbabalik ni Maymay sa recording studio.

May caption ‘yonn na, “And she’s back in the studio! Fresh lang kahit tag-init. Kabogera 4lyf! #MaymayIsBack.”

Makikita sa larawan na nakasuot ng headset at nakaharap si Maymay sa mic, pati na sa lyrics stand.

Pero sa kabila ng kasiyahan ng kanyang fans sa siguradong maghi-hit na single, inalmahan pa rin nila ang pagkakaburo raw ng kanilang idol.

Hirit kasi ng fans, huwag namang puro kanta ang ibigay kay Maymay, isabak naman ito sa acting kung saan ito unang nakilala.

Sey ni @MayaHermo, “Bigyan nyo rin naman sana ng teleserye at movie. Multi talentd yan..wag nyong ikahon yung acting talent nya…wag nyong ikahon yung acting talent nya.”

Sabi naman ni @Prada_lovelet, “We want movies for @maymayentrata07.”

At hugot ni @tita_hugoat, “Sana after niyan acting project naman pagtuunan niya ng pansin puwede naman sya magperform tapos post nya say t channel nya.”

Sinusulat ang item na ito wala pang balita kung kailan sasalang uli sa acting project ang ‘Amakagorea’ singer.