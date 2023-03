Mahalagang Makilala Ang Spirit Guides

Mga ka-Misteryo, lahat tayo merong spirit guides o spiritual teachers kaya’t mahalaga na matutuhan natin silang makilala at palaging kausapin.

Ngayong papalapit na ang Semana Santa kasama natin sa pagninilay-nilay at pag-aayuno ang ating spirit guides na tumutulong sa atin na maka-ugnayan ang Poong-Lumikha.

Yan ang paksa natin ngayon: “Basta may Misteryo, Alamin ang Totoo!”

Si Nico ng Parañaque ay nagkuwento sa Misteryo nang maka-ugnayan ang kanyang spirit guides sa astral.

Misteryo: “Paano mo na-meet ang spirit guides mo? Ilan sila?”

Nico: “Noong nakita ko sila sa astral akala ko nga dream lang pero nagsabi sila ng names nila. Nagtataka ako kung name nga ba yun kasi puro letra lang. Yung recent na encounter ko sa astral, nasa tatlo sila.”

Misteryo: “Bago mo na-meet yang tatlo sabi mo recent lang yan meaning meron ka nang na-meet na iba pa?”

Nico: “Yes meron ganundin parang panaginip lang pero may interaction ako. I’ve met 2 spirit guides sila ang very prominent sa akin. Sila ang naka-focus sa decision making ko and protection ko from psychic attacks.”

Misteryo: “I see so at least now you know they’re helping you. Teka, sabi mo kasi sa dream mo or astral mo sila nakakausap, may time ba na nakakausap mo na sila kahit gising ka?”

Nico: “Hindi ko sure pero may time may telepathic message sa akin. Hindi lang clear kapag directly ko kinakausap parang nawawala ako sa focus maybe may doubt pa rin kung totoo ang komunikasyon ko sa kanila.”

Misteryo: “Yung doubt ay normal na sa atin kasi hindi ganun ka-clear ang communications at hindi pa masyadong establish ang connections. Since then ba palagi na sila nakikipag-communicate sayo?”

Nico: “Yes may time naririnig ko na voice nila in my mind.”

Maraming way how to communicate with your spirit guides. Telepathic method ay karaniwan pero sa hindi pa sanay akala naiisip lang ang sagot. Meditasyon ay maganda ring paraan para makaugnayan ang spirit guides. Yung iba ay sa panaginip o out of body experience o near-death experience.

