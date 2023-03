Lagpas 100 lugar sa Visayas nasa BSKE election watchlist

Mahigit 100 lugar sa Visayas ang kinokonsiderang mapabilang sa Election Watchlist Areas ng Philippine National Police (PNP) para sa idaraos na Barangay at Sangguniang Kabataan Elections (BSKE).

Sinabi ng Philippine National Police (PNP) Area Police Command – Visayas na sa 1st Quarter Visayas Joint Peace and Security Coordinating Center Meeting, lumabas na nasa 158 lugar ang na-monitor sa rehiyon base sa report ng mga field office, kasama ang Armed Forces of the Philippines (AFP) Visayas Command at Philippine Coast Guard (PCG).

Isinagawa ang pulong ng PNP, AFP at PCG sa Camp Lapu-Lapu, Cebu.

Sa nasabing bilang, 40 dito ang itinuturing na areas of concern; 92 ang areas of immediate concern; at 26 ang areas of grave concern. Ayon sa PNP, 37 dito ay mula sa Region 6; 63 sa Region 7; at 58 sa Region 8.

Sinabi ni VISCOM Commander Lt. General Benedict Arevalo na puspusan na rin ang paghahanda nila para sa seguridad sa pagsisimula ng BSKE election period sa Hulyo hanggang sa pagdaraos ng halalan sa Oktubre 30 at huling araw ng filing ng Statement of Contributions and Expenditures sa Nobyembre 29.

Tinututukan din ng AFP at PNP ang mga private armed group gayundin ang seguridad ng mga politikong may banta sa kanilang buhay. (Catherine Reyes)