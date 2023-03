Kylie nagka-postpartum depression

Nagkaroon ng press screening at premiere night ang ‘Unravel’, isa sa official entries para sa first Summer Metro Manila Film Festival. Matapang na tumatalakay sa isyu ng mental health at suicide ang pelikula na first team-up nina Kylie Padilla at Gerald Anderson.

Hindi nga itinanggi ni Kylie na siya mismo ay dumaan din sa mental health issue. Inamin din niya na kinailangan din niyang kumonsulta ng professional help.

“Yes, I have… actually, I was diagnosed with postpartum depression and anxiety pagkatapos kong manganak sa pangalawa,” pag-amin niya. “So I understand so much, ‘yung pinagdadaanan nila. And also, natutunan ko do’n, whenever you feel na you’re in a place na medyo dark, do’n ka dapat mag-speak up lalo.

“Humingi ka ng tulong sa experts. Kasi, ‘yun ang chance to connect more. And I think, if ever na may message man, I think, that’s the message.”

At ito rin daw ang dahilan kung bakit nga tinanggap agad ni Kylie ang pelikula na kinuhanan ng buo sa Switzerland at mula sa Mavx Productions.

Sabi pa niya, “That’s why I said yes sa movie, kasi, ‘yun ang gusto kong maramdaman ng mga tao, na if ever you’re in his place, ask for help, connect with the people around you.

“We’re all humans and that’s something we experience together. Lahat tayo, we’ll go through it. Sana maalala natin na hindi tayo nag-iisa sa buhay.”

Natatawa naman ito nang matanong tungkol sa kissing scene nila ni Gerard sa movie at sey niya, wala naman daw siyang arte-arte pa at take one lang daw ‘yon.

“Noong sinabi sa akin ni Direk, sabi ko, ‘Yes, Direk’. Take one nga,” natatawang sabi niya.