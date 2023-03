Kumpleto na! Fritz Gaston itinalagang pang-4 na PSC commissioner

KUKUMPLETUHIN ni dating Ateneo de Manila Blue Eagles player at miyemro ng Crispa Redmanizers na si Matthew “Fritz” Gaston ang ikaapat at pinakahuling posisyon bilang commissioner ng Philippine Sports Commission (PSC).

Inapruahan ng Palasyo ng Malakanyang ang appointment papers ni Gaston nitong Marso 24 na nagtatalaga kay Gastion upang makasama ang kapwa atleta na sina bowling legend Olivia “Bong” Coo, Olympian fencer Walter Torres at ang basketball player na si PSC Chief Richard Bachmann.

Ang isa pang commissioner ay si Ed Hayco.

Napag-alaman na nakakuha ng tawag habang nass Bacolod si Gaston mula kay Chairman Bachmann na kinukumpirma ang kanyang appointment bilang pinakabagong commissioner.

Hindi na nalalayo si Gaston sa pamamahala sa sports dahil sa kanyang karanasan hindi lang bilang isang atleta kundi bilang isang coach, opisyal, trainor at corporate guy na may Masters Degree sa AIM.

Siya rin ay dating commissioner sa Games and Amusements Board bago nagpasya na magbalik sa pribadong buhay.

Inaasahan kay Gaston ang mga kaalaman kung paano maging isang atleta, kung ano ang iniisip at nararamdaman ng mga atleta, kung ano ang mga kailangan nila, kung ano ang nag-uudyok sa kanila, at ang mga uri na maaaring umupo at makipag-usap sa mga atleta anumang oras.

Sinabi ni Gaston na inaasam niyang tunguhin ang direksiyon na nakatuon sa Olympic sports, grassroots program at pag-training sa mga coaches, habang ninanais nitong makatulong nang husto sa ahensiya bilang isang team player. (Lito Oredo)