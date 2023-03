Islay Erika Bomogao, 5 pa sasabak sa kun bokator

ANIM na miyembro ng national squad mula sa sambo at muay thai sa pangunguna ni Vietnam Southeast Asian Games gold medalist Islay Erika Bomogao ang sasabak sa traditional sports na kun bokator bilang test event sa darating na 32nd edisyon ng biennial meet sa Phnom Penh, Cambodia.

Sasabak ang 22-anyos na waikru duo gold medalist sa women’s 45kgs sparring events kung saan nagwagi ito sa parehong dibisyon ng tansong medalya sa 2021 World Championships at silver medal sa 30th SEA Games na ginanap sa Pilipinas.

Makakasama ni Bomogao ang kanyang mga kakampi sa muay na sina Kylie Mallari at Rhichein Yozores na magpapamalas ng angking husay at galing sa artistic at si Johnden Aldan sa men’s 55kgs sparring events.

Babanat rin para sa national squad sina samboist Jelord Alvarez sa men’s 60kgs at Orlando Castillo sa men’s 65kgs division, na gagabayan ni coach Ace Larida ng sambo national team, habang parte ng delegasyon sina Muay Association of the Philippines (MAP) secretary-general Pearl Managuelod at Pilipinas Sambo Fedration Inc. President at SEA Games Deputy Chef-de-mission Paolo Tancontian.

“Malaki naman ang pag-asa natin na mag-medal dahil puro beterano ang pinalaro natin at hindi na bago sa kanila iyong mga ganitong competitions. And also, it’s a good thing that sambo is a hybrid martial arts and versatile kaya madaling nakaka-adapt mga atleta natin agad sa mga rulings,” pahayag ni Tancontian kahapon sa mensahe nito sa Abante Sports.

Hindi parte ng sports events ang sambo ngayong edisyon dahil sa kawalan ng opisyal na pederasyon nito sa host country, habang naging kontrobersiyal naman ang pag-atras ng Pilipinas at ibang miyembro ng SEA countries sa International Federation of Muaythai Associations (IFMA) dahil sa paglagay at pagpalit ng ibang event ng host country na Kun Khmer. (Gerard Arce)