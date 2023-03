Gov’t exec nanlamas, ‘nandaliri’ ng singer

Sino raw itong mataas na opisyal ng gobyerno ang inireklamo ng kanyang baguhang staff matapos hipuan at “daliriin” sa maseselang bahagi ng katawan?

Ayon sa nasagap na info ni Mang Teban, itong opisyal ng gobyerno na binansagan ng biktima na “little finger”, as in kapirasong hin—t, ay may opisina sa Maynila.

Ang biktima na tawagin nating EA ay maganda, seksi, maga­ling umawit pero walang masyadong raket sa kanyang music career kaya sinubukang magtrabaho sa gobyerno.

Nag-apply daw itong biktima bilang Executive Assistant Officer (EAO) kay little finger noong Oktubre 2022. Sa una, na-impress si babae sa opisina dahil corporate ang dating at gentleman pa ang boss.

Noong Oktubre 21, 2022, tinawagan daw ni little finger si EA para sa dinner meeting na agad namang pinuntahan ng biktima. Pagdating sa opisina, nagulat si babae dahil naging TGIF mode ang opis na tila isang high end bar dahil sa dami ng mga bisitang mayayamang pipol.

Sinabihan ni little finger si EA na tanggap na siya sa trabaho, kaya lang mukhang Guest Relation Officer (GRO) siya noong gabing iyon nang pakantahin sa harap ng mga barako.

Hatinggabi na raw nang magpaalam ang babae para umuwi pero nagpumilit si little finger na ihahatid na lamang ito sa kanyang bahay dahil mayroon naman itong driver. Noong nasa SUV na ang dalawa, doon na umandar ang galawang simplicio ng opisyal dahil hinawakan nito ang kamay ng singer at sinabihang gusto niya itong maging dyowa pero tumanggi ang babae.

Imbes na tumigil, lalo pang nanggigil ang opisyal nang gapangin ng kamay nito ang blusa ng babae papunta sa dibdib habang ang isang kamay ay nasa hita na at atat nang sumalat na parang mahjong lang.

Hinarang daw ng babae ang kanyang braso upang maprotektahan ang boobs habang ang isang kamay ay nakabantay sa kanyang cookies. Sa kabila ng kanyang pagpupumig­las, nakalusot pa rin ang maliliit na daliri ng government official nang magawa nitong lamasin ang dibdib ni EA at madaliri ang ari.

Paulit-ulit daw na ginawa ito ng opisyal kahit panay ang palag ni EA. Napatigil lang ang opisyal nang sumigaw na ang babae at nagbantang mag-eeskandalo noong nasa tapat na ng bahay ng opisyal. Napilitan ang opisyal na bumaba at pinahatid sa driver ang babae.

Makalipas ang ilang araw, nagpa-blotter sa presinto si EA pero hanggang ngayon ay hindi pa tuluyang isinasampa ang kaso dahil sa takot na buweltahan ng government official.

Clue. Ang opisyal ng gobyerno ay pandak, isang politiko at nasa Maynila ang opisina.