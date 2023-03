Face off! Dalaga bumili sa kabit ng tatay

Tila isang eksena sa isang teleserye ang tagpo sa tindahan ng gulay sa Cagayan matapos lakas loob na bumili ang isang babae sa tindahang pinagtatrabahuhan ng kabit ng kaniyang tatay!

Sa video na inupload ng babae na si @crizelanncarpio, makikita na namimili ito ng gulay habang ang sinasabing kabit ay nagtago sa loob at ang boss umano ang nagbigay sa kanila ng kanilang pinamili.

“Pov: Bumili ako sa kabit ng tatay ko HAHA,” saad ni @crizelanncarpio sa video.

“Siya nagbabantay kanina tas umalis haha yung boss niya pumalit. Tago siya ihhh HAHAHA,” dagdag pa nito.

Umani naman ng samu’t-saring reaksyon ang video ng uploader. Ang iba ay sinusuportahan ang ginawang aksyon ng uploader lalo pa raw at ‘home wrecker’ ito habang ang iba naman ay pinuna ang pagkukuha ng video ni @crizelanncarpio dahil pinakita pa nito umano sa publiko ang pangyayari.

“Sis seaman tatay ko at may kabit sya sa barko tapos nung nalaman ng nanay ko sabi ba naman sana lumubog yang barko mo!!!” komento ni @astrielle.mariii.

“Moreee, ganito gusto ko napapanood eh ahhaahha,” saad naman ni @Zhaaaav.

“Nahh, bcos y r u even posting it PUBLICLY. Di mob a iniisip yung feelings nung babae and yung ANAK niya if ever meron??” saad naman ni @zariah

“dsurb nila bat ba,” reply naman ng isa.

Umabot na sa milyong views ang nasabing video at nakatanggap ng daang libong reaksyon mula sa mga chikadorang netizens. (MJ Osinsao)

(crizelanncarpio/TikTok)