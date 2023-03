Enchong pumayag maging gay

First time tumanggap ni Enchong Dee ng gay role at ito ay sa first Summer Metro Manila Film Festival movie entry na “Here Comes The Groom” ng Quantum Films, Cineko Productions, at Brightlight Productions.

It turns out, ang husay pala ni Enchong na gumanap ng isang gay, sa movie nga, transwoman pa, bilang nagkapalit sila ng katawan ni KaladKaren or ni Jervi Li.

Sabi ni Enchong kung bakit daw siya tumanggap na ng gay role, “Bale po kasi, may mga pangyayari sa buhay natin na unexpected. Na akala ko, kapag merong nangyari sa buhay ko at nawala ‘yung mga bagay na ‘yon, I will be broken, I will be shattered, pero na-realized ko na when things started to change and fall, it was not bad.

“And na-realize ko na, okey, since nandito na ako sa situwasyon na ‘to ngayon at lalo na sa taong ito ngayon, I wanted to surprise my audience. I wanted to do something new to my audience that they will appreciate my craft and they will look at me as an actor and not someone who’s holding on sa past.”

Paulit-ulit na binabanggit ni Enchong ang ‘past’, pero nang tanungin ito kung ano nga ang tungkol doon, sinabi na lang niya na, “Sigurado po ako na alam n’yo kung ano ang nangyari sa past.”

Ang naiisip ng ilang press na um-attend ng premiere night ng ‘Here Comes the Groom’ ay ang legal battle ni Enchong sa isang politician ang tinutukoy niya.

Sa isang banda, kahit ang direktor ng movie na si Direk Chris Martinez ay talagang hindi rin daw makapaniwala nang malaman na tinanggap ni Enchong ang movie kaya tuwang-tuwa raw siya. (Rose Garcia)