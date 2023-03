Direk Darryl inarbor si Sharon sa mga basher

Ang red and pink gown picture ni Sharon Cuneta na pinost ni Direk Darryl Yap sa kanyang social media accounts.

Caption ni Direk Darryl, “Congrats on your US tour Mega… Pink at Red, yehey. Emz. I love you Sharon Cuneta.”

Sa ‘Iconic’ concert tour ng Megastar with Regine Velasquez-Alcasid kuha ang picture na ‘yon.

Siyempre, ang pink ay identified kay dating Vice President Leni Robredo at ang red naman ay identified kay President Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos, Jr. kaya may mga natuwa na ganoon ang kulay ng suot na gown ni Sharon.

Pero siyempre, may mga basher pa rin, kaya ang pakiusap ni Direk Darryl, “Guys, pag nasa wall ko kayo, balato nyo na sakin si Mega, mahal ko yan… di nyo alam pinagdaan nya at pinagdaanan namin— kung pwede ko lang ikwento lahat… balato nyo na sya sakin. arbor ko na.”

May mga nakinig naman kay Direk Darryl, kaya tumigil sa mga negatibong komento tungkol sa Megastar, pero may ayaw pa rin na magpapigil.

Naku, ewan ko ba sa iba at hindi na nakapag-move on, eh, sa May 9, isang taon nang tapos ang eleksiyon, huh!

Tigilan n’yo na si Sharon, please lang, makinig kayo kay Direk Darryl.

‘Yun na!